Названы лучшие боксеры Казахстана по итогам февраля
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com обновил положение казахстанских боксеров в своем рейтинге по итогам минувшего месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Лидером среди казахстанцев является Геннадий Головкин — он по-прежнему является чемпионом мира в среднем весе и владеет двумя поясами — WBA Super и IBO. На втором месте — чемпион WBO Жанибек Алимханулы, который также выступает в 160 фунтах. Тройку лучших казахстанских боксеров замыкает Али Ахмедов.
Топ-10 казахстанских боксеров по версии BoxRec по итогам февраля:
1. Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО)
2. Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО)
3. Али Ахмедов (19-1, 14 КО)
4. Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО)
5. Сергей Липинец (17-2-1, 13 КО)
6. Бекман Сойлыбаев (15-1, 6 КО)
7. Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО)
8. Жанкош Тураров (26-0, 19 КО)
9. Канат Ислам (29-1, 22 КО)
10. Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО).