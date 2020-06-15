Названы лидеры велокоманды «Астана» на два гранд-тура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская велокоманда «Астана» готовится выйти из изоляции и возобновить велосипедный сезон 2020 года в соответствии с пересмотренным календарем UCI, который был вынужденно приостановлен в марте из-за пандемии вируса COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Тренировочными планами команда, а также некоторыми стратегическими моментами на главные гонки сезона поделился генеральный менеджер Александр Винокуров.

«К счастью, постепенно все приходит в норму, и жизнь возвращается в прежнее русло. Мы понимаем, что еще какое-то время нам всем придется жить с определенными ограничениями, но если тенденция сохранится, то уверен, что тот календарь, который был запланирован UCI, удастся реализовать. Все наши гонщики уже тренируются в полном объеме на шоссе, ребята готовятся к открытию сезона. Если все будет хорошо, то в июле мы проведем два сбора, один в Испании, а другой в Италии. Надеемся ударно провести середину и вторую часть июля, чтобы как можно лучше стартовать на первых гонках. Все гонщики, проживающие в Испании, а также, все колумбийцы, которые планируют вернуться в Европу в июле, соберутся на тренировочный сбор в Сьерра-Невада, Испания. Все остальные гонщики команды встретятся на сборе в итальянских Доломитах. Наши главные цели в этом урезанном сезоне – это Гранд-туры. Все команды будут стремиться проявить себя и на «Тур де Франс», и на «Джиро д’Италия», и на «Вуэльте Испании», и мы не исключение. Мы не стали менять наши планы, поэтому Мигель Анхель Лопес поедет лидером на «Большой петле», а Якоб Фульсанг поведет команду на «Джиро». Также, чемпион Казахстана Алексей Луценко, стремительно прогрессирующий в последние годы, планирует выступить на «Тур де Франс»,- сказал Винокуров.