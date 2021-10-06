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    16:56, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Названы лидеры-области по охвату вакцинацией от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько человек получили вакцину от коронавируса в Казахстане, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день использовано 14,4 млн доз вакцины, из них первым компонентом привиты 7 766 146 человек, что составляет 77,9% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачены 6 756 266 человек или 67,8%», - сказал Алексей Цой во время брифинга в СЦК.

    Также министр сообщил, что лидерами по охвату вакцинации против коронавирусной инфекции являются Восточно-Казахстанская, Туркестанская области, города Алматы и Шымкент.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
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