Названы лидеры-области по охвату вакцинацией от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько человек получили вакцину от коронавируса в Казахстане, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день использовано 14,4 млн доз вакцины, из них первым компонентом привиты 7 766 146 человек, что составляет 77,9% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачены 6 756 266 человек или 67,8%», - сказал Алексей Цой во время брифинга в СЦК.

Также министр сообщил, что лидерами по охвату вакцинации против коронавирусной инфекции являются Восточно-Казахстанская, Туркестанская области, города Алматы и Шымкент.