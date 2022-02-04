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Названы лидеры индивидуальной гонки молодежного лыжного чемпионата Казахстана

4 Февраля 2022 18:09
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Названы лидеры индивидуальной гонки молодежного лыжного чемпионата Казахстана

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области продолжает молодежный чемпионат Казахстана по лыжным гонкам. Стали известны результаты индивидуальной гонки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Мужчинам предстояло преодолеть 15 километров. Первым на финише был Святослав Матасов (Акмолинская область). Серебряную медаль завоевал Никита Гридин (Акмолинская область). Замкнул троку лучших Артем Ковалев (Костанайская область).

В женских соревнованиях дистанция составила 10 километров. Золотую медаль завоевала Камила Махмутова (ВКО). Следом финишировала Мария Люфт (Костанайская область). Лаура Киныбаева (Костанайская область) взяла «бронзу».


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#Алматинская область   #Спорт  
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