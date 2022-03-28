Названы лауреаты премии «Оскар-2022»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лучшим фильмом по итогам 94-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» признана лента «CODA: Ребенок глухих родителей». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Главная премия вечера досталась картине «CODA: Ребенок глухих родителей» - адаптации франко-бельгийской ленты 2014 года «Семейство Белье».

«CODA» также взяла награды в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучший актер второго плана» (им стал Трой Коцур - глухой от рождения американский актер). Свою победную речь он произнес на языке жестов.

«Я только хочу сказать, что эта победа посвящена всем глухим людям, съемочной группе нашего фильма и всему сообществу людей с ограниченными возможностями. Это наш момент», - сказал Коцур.

Он стал вторым слабослышащим лауреатом «Оскара» в истории церемонии. Первой эту награду в 1986 году получила актриса Марли Мэтлин, которая также была партнершей Коцура в картине «CODA: Ребенок глухих родителей».

Картина также получила награду в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Награда за лучшую женскую роль второго плана у Арианы ДеБос за роль в «Вестсайдской истории».

Победа в номинации «Лучший актер» была, пожалуй, самой непредсказумой. На статуэтку претендовали сразу несколько блистательных актеров: Уилл Смит - «Король Ричард», Хавьер Бардем - «В роли Рикардо», Бенедикт Камбербэтч - «Власть пса», Эндрю Гарфилд - «Тик-так… БУМ!», Дензел Вашингтон - «Трагедия Макбета».

Награда досталась Уиллу Смиту за роль отца Серены и Винус Уильямс в биографической драме «Король Ричард». Ранее в марте Смит также удостоился за эту роль главной премии Британской академии кино и телевизионных искусств - BAFTA.

В номинации «Лучшая актриса» за статуэтку боролись: Джессика Честейн - «Глаза Тэмми Фэй», Николь Кидман - «В роли Рикардо», Оливия Колман - «Незнакомая дочь», Пенелопа Крус - «Параллельные матери», Кристен Стюарт - «Спенсер».

Премия досталась Джессике Честейн. Картина «Глаза Тэмми Фэй» рассказывает о судьбе пары телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера. В 1976-87 годах они вели на американском телевидении христианскую передачу, создали мощную финансовую империю, но затем потерпели крах.

Картина также взяла главный приз в номинации «лучший грим и прически».

Премия за лучшую режиссерскую работу второй год подряд уходит режиссеру-женщине. Ее получила новозеландка Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса». Это картина о сложных взаимоотношениях двух совершенно разных братьев, владеющих крупнейшим ранчо в Монтане в 1920х годах.

Триумфатором вечера по числу наград стала картина «Дюна». Она собрала премии в следующих номинациях: Лучший оператор - Грег Фрэйзер, Лучшая работа художника-постановщика, Лучший монтаж, Лучший оригинальный саундтрек - Ханс Циммер, Лучший звук.

Победителем в номинации «Лучший полнометражный мультфильм» ожидаемо победила работа студии Disney «Энканто», рассказывающая о жизни необыкновенной семьи в Колумбии. Каждый ее член наделен особым волшебным даром, который в первую очередь используется на благо местной общины. Лишь главная героиня Мирабель не получила никакой особой силы, но в конце концов именно в ее руках оказывается судьба всей семьи.

Песня из мультфильма «Мы не говорим о Бруно» (We don't talk about Bruno) побила все рекорды популярности во всем мире - по числу прослушиваний и скачиваний. Критики не сомневаются, что она непременно победила бы в номинации «Лучшая песня», но продюсеры заявили в эту категорию другое произведение - «Dos Oruguitas». Дело в том, что отбор проходил до того, как песня о Бруно стала мировым хитом.

В результате лучшей песней признана работа «Не время умирать» (No Time To Die) из одноименного фильма о Джеймсе Бонде.

В категории короткометражной анимации победа досталась совместной работе США и Испании «Стеклоочиститель».