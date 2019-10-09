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Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

9 Октября 2019 19:20
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Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ – Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии в области химии, передает МИА «Казинформ».

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Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины

Джон Гуденаф, Стенли Уиттингхем и Акира Йошино удостоились Нобелевской премии в области химии за 2019 год за разработку литий-ионных батарей, сообщается на официальном Twitter-аккаунте премии.

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Ключевые слова: Наука,
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Автор:

Жанна Нурмаганбетова

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