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    08:08, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Названы лауреаты кинопремии «Оскар»-2021

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Лос-Анджелесе проходит 93-я по счету церемония вручения наград Американской киноакадемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    «Оскара» за лучшую режиссуру получила американка китайского происхождения Хлоя Чжао за свой фильм «Земля кочевников» - об овдовевшей женщине, решившей жить в фургоне, путешествуя по Америке.

    Хлоя Чжао стала первой представляющей в США расовые меньшинства женщиной, получившей «Оскара» за лучшую режиссуру, и всего лишь второй женщиной-обладательницей «Оскара» как лучший режиссер. Первой была Кэтрин Бигелоу, получившая в 2009 году эту награду за фильм «Повелитель бури».

    «Земля кочевников» считается главным фаворитом на «Оскара» в категории «лучший фильм», а Хлоя Чжао - основной претенденткой на награду лучшему режиссеру.

    Сразу пять фильмов - «Отец», «Минари», «Земля кочевников», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой» - выдвинуты в шести номинациях каждый, а бесспорный лидер по числу номинаций - картина «Манк» Дэвида Финчера. Она выдвинута на премию в 10 категориях, в том числе на лучший фильм и лучшую режиссуру.

    Лауреаты «Оскара»-2021:

    Лучший режиссер: Хлоя Чжао («Земля кочевников»)

    Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»)

    Лучшая женская роль второго плана: Юн Ё-джон («Минари»)

    Лучший фильм на иностранном языке: «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга

    Лучший оригинальный сценарий: Эмералд Феннел («Девушка, подающая надежды»)

    Лучший короткометражный фильм: «Два далеких незнакомца»

    Лучший короткометражный анимационный фильм: «Если что-то случится, я люблю вас»

    Лучший адаптированный сценарий: «Отец» французского писателя и драматурга Флориана Зеллера

    Лучший анимационный фильм: «Душа»

    Лучший короткометражный документальный фильм: «Колетт»

    Лучший документальный фильм: «Мой учитель-осьминог»

    Как проходит церемония

    Церемонию вручения «Оскаров», которая должна была пройти 28 февраля, перенесли на 25 апреля из-за пандемии коронавируса. Она стала первой с начала пандемии церемонией вручения кинонаград, проходящей в очном, а не виртуальном режиме.

    Самую престижную кинопремию мира в этот раз вручают не в кинотеатре Dolby, как это было раньше, а в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса «Юнион Стэйшн».

    Не все номинанты смогли приехать в Америку лично - для тех, кто не смог, было организовано несколько площадок в Европе - в Париже и Лондоне. Пространство для гостей разделили на несколько зон, чтобы легче было соблюдать социальную дистанцию.

    Организаторы постарались обеспечить все, чтобы церемония была безопасной для всех участников - список гостей ограничили, все присутствующие участвуют в церемонии в масках - снимать их разрешено только номинантам для произнесения речи, ведущим и звездам, вручающим награды.


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