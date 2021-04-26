Названы лауреаты кинопремии «Оскар»-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Лос-Анджелесе проходит 93-я по счету церемония вручения наград Американской киноакадемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

«Оскара» за лучшую режиссуру получила американка китайского происхождения Хлоя Чжао за свой фильм «Земля кочевников» - об овдовевшей женщине, решившей жить в фургоне, путешествуя по Америке.

Хлоя Чжао стала первой представляющей в США расовые меньшинства женщиной, получившей «Оскара» за лучшую режиссуру, и всего лишь второй женщиной-обладательницей «Оскара» как лучший режиссер. Первой была Кэтрин Бигелоу, получившая в 2009 году эту награду за фильм «Повелитель бури».

«Земля кочевников» считается главным фаворитом на «Оскара» в категории «лучший фильм», а Хлоя Чжао - основной претенденткой на награду лучшему режиссеру.

Сразу пять фильмов - «Отец», «Минари», «Земля кочевников», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой» - выдвинуты в шести номинациях каждый, а бесспорный лидер по числу номинаций - картина «Манк» Дэвида Финчера. Она выдвинута на премию в 10 категориях, в том числе на лучший фильм и лучшую режиссуру.

Лауреаты «Оскара»-2021:

Лучший режиссер: Хлоя Чжао («Земля кочевников»)

Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»)

Лучшая женская роль второго плана: Юн Ё-джон («Минари»)

Лучший фильм на иностранном языке: «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга

Лучший оригинальный сценарий: Эмералд Феннел («Девушка, подающая надежды»)

Лучший короткометражный фильм: «Два далеких незнакомца»

Лучший короткометражный анимационный фильм: «Если что-то случится, я люблю вас»

Лучший адаптированный сценарий: «Отец» французского писателя и драматурга Флориана Зеллера

Лучший анимационный фильм: «Душа»

Лучший короткометражный документальный фильм: «Колетт»

Лучший документальный фильм: «Мой учитель-осьминог»

Как проходит церемония

Церемонию вручения «Оскаров», которая должна была пройти 28 февраля, перенесли на 25 апреля из-за пандемии коронавируса. Она стала первой с начала пандемии церемонией вручения кинонаград, проходящей в очном, а не виртуальном режиме.

Самую престижную кинопремию мира в этот раз вручают не в кинотеатре Dolby, как это было раньше, а в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса «Юнион Стэйшн».

Не все номинанты смогли приехать в Америку лично - для тех, кто не смог, было организовано несколько площадок в Европе - в Париже и Лондоне. Пространство для гостей разделили на несколько зон, чтобы легче было соблюдать социальную дистанцию.

Организаторы постарались обеспечить все, чтобы церемония была безопасной для всех участников - список гостей ограничили, все присутствующие участвуют в церемонии в масках - снимать их разрешено только номинантам для произнесения речи, ведущим и звездам, вручающим награды.