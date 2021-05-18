Названы космические гонорары Джошуа и Фьюри за первый бой

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – The Athletic назвал гонорары чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри и чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. За первый бой они получат минимум по 100 миллионов долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

150 миллионов долларов выплатят организаторы поединка — королевство Саудовской Аравии.

Ожидается, что бой соберет более одного миллиона платных трансляций в США и более двух — в Великобритании.

По информации ESPN, при этом Фьюри и Джошуа получат одинаковые гонорары — по 75 млн долларов каждый, как и было предусмотрено сделкой, которую они подписали в марте.

Первый поединок Фьюри — Джошуа состоится 14 августа в Саудовской Аравии.

Реванш планируется организовать в Лондоне на стадионе «Уэмбли».