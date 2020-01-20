Названы имена юных чемпионов Казахстана по шахматам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы подведены итоги Чемпионата Казахстана по классическим шахматам до 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Победу в классике в старшей возрастной категории одержали алматинец Рамазан Жалмаханов и Асель Серикбай из Кызылорды, которые помимо денежного приза получили путевку на Чемпионат мира среди детей в 2020 году. Казыбек Ногербек и Ксения Балабаева в категории до 16 лет стали абсолютными чемпионами турнира, одержав победу сразу в трех видах шахмат.

«Соперники были очень сильные, и я хотела бы поздравить Алрами Алдабергенову и Асель Лесбекову с «серебром». Удачно им выступить на Чемпионате Азии, – говорит Асель Серикбай. – В прошлом году мы с Рамазаном также становились победителями Чемпионата Казахстана. В этом году мы постараемся занять призовые места и на мировом первенстве».

Победителями в классике в категории до 16 лет стали Казыбек Ногербек и Ксения Балабаева. В категории до 14 лет лучшими стали Алдияр Ансат и Алуа Нурманова. Итоговую таблицу в категории до 12 лет возглавили Алдияр Ансат и Зарина Нургалиева . Выиграть в категории до 10 лет удалось Эдгару Мамедову и Ельназ Калиахмет. Алишер Абдсаттар и Ханзада Аманжол одержали победу в возрастной категории до 8 лет. Они также будут представлять республику на Чемпионате мира в своих категориях. Обладателями золотых медалей в категории до 6 лет стали Эльсид Эльмурзиев и Жансая Шолпанбек.





«В этом году в Чемпионате Казахстана приняло участие рекордное количество юных шахматистов. В общей сложности 872 спортсмена поборолись за чемпионский титул, – говорит исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко. – Отдельную благодарность мы выражаем академии шахмат Жансаи Абдумалик за высокий уровень проведения турнира, а также нашим партнерам – Shakhmardan Yessenov Foundation, университету «Туран» и компании Hansa. Особо радует тот факт, что казахстанские шахматы каждый год пополняются новыми молодыми лицами, и уже третий год в республиканском первенстве участвуют дети до 6 лет. Изначально это планировалось в качестве эксперимента, который, совершенно очевидно, оправдал себя».

За республиканское первенство и официальный призовой фонд в 2 млн тенге приехали побороться дети со всех регионов страны в семи возрастных категориях от 6 до 18 лет. Обладатели золотых и серебряных медалей в классике получили путевку на чемпионаты мира и Азии 2020 года.



