Названы имена теннисистов, которые представят Казахстан на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно мировому рейтингу окончательно определены участники олимпийского теннисного турнира в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

По сообщению пресс-службы Казахстанской федерации тенниса, в казахстанскую команду войдут наш лучший игрок-мужчина Александр Бублик, а также трио женщин: первая ракетка страны Елена Рыбакина, неиссякаемый «мотор» команды Юлия Путинцева и Ярослава Шведова, для которой предстоящие Олимпийские игры станут уже третьими в карьере.

Согласно критериям отбора в одиночном разряде на Игры могут поехать по четыре лучших теннисиста и теннисистки от каждой страны, если они входят в топ-56 рейтингов ATP и WTA на 14 июня 2021 года и представляли страну в Кубке Дэвиса или в Кубке Федерации.