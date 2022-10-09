Названы имена победителей марафона в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошел ежегодный марафон Astana Marathon 2022. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

В забеге зарегистрировалось около 3 тысяч участников из разных городов Казахстана, а также из других стран, таких как Великобритания, США, Нидерланды, Испания, Южная Корея, Узбекистан, Монголия и других. На дистанции 42,2 км мужчины составили 93% и женщины — 7%, на 10 км соотношение мужчин и женщин составило 67% и 33% соответственно. Самому молодому участнику на 10-километровой дистанции – 16 лет, на 42,2 км – 18 лет. Самый возрастному участнику на 10 км – 72 года, на 42,2 км – 75 лет.

В забеге принял участие аким города Астаны Алтай Кульгинов. После того, как он поприветствовал марафонцев, сам присоединился к ним на дистанцию 10 км. Среди участников Astana Marathon 2022 также можно было встретить спортсменов, членов беговых клубов, руководителей государственных органов и бизнес-структур, общественных деятелей, известных блогеров.

Участникам марафона предлагались дистанции 42,2 км в возрасте 18 лет и старше и 10 км в возрасте 16 лет и старше. На каждой 5-километровой отметке бегунам предоставлялась вода. Для марафонцев на 42,2 км вдоль маршрута выдавались изотоники, гели и бананы.

Организатором спортивного мероприятия является компания Astana Marathon Event при поддержке акимата города Астаны.

Результаты забега:

42,2 км

В абсолюте мужчины

Первое место – Аман Нуркелды (02:40:57), Алматы, Казахстан

Второе место – Аким Еркебай (02:41:19), Астана, Казахстан

Третье место - Дархан Скендир (02:43:53), Алматы, Казахстан

В абсолюте женщины

Первое место – Асель Кабылбекова (03:38:13), Астана, Казахстан

Второе место – Анастасия Мажанская (03:49:32), Красноярск, Россия

Третье место – Татьяна Молчанова (04:17:04), Шахтинск, Казахстан

В возрастных категориях 40-44 лет

Мужчины

Первое место – Владимир Молчанов (03:18:16), Шахтинск, Казахстан

Женщины

Первое место – Асель Итжанова (05:43:20), Нур-Султан, Казахстан

45-49 лет

Мужчины

Первое место – Владислав Копбосунов (02:51:16), Алматы, Казахстан

Женщины

Первое место – Гульжан Капезова (04:33:39), Экибастуз, Казахстан

50-54 лет

Мужчины

Первое место – Габит Шаймерденов (03:22:53), Астана, Казахстан

55-59 лет

Мужчины

Первое место – Турсунгали Алибаев (02:59:45), Алматы, Казахстан

60-64 лет

Мужчины

Первое место – Владислав Овцынов (03:18:53), Песчаное, Казахстан

75-79 лет

Мужчины

Первое место – Балтабаев Марат (04:10:20), Казахстан

10 км

В абсолюте мужчины

Первое место – Вадим Левченков (00:31:25), Петропавловск, Казахстан

В абсолюте женщины

Первое место – Айгуль Аржаникова (00:39:53), Петропавловск, Казахстан

Призы:

Дистанция 10 км

Мужчины и женщины:

1 место — 25 000 тенге

Дистанция 42,2 км

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