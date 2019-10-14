Названы имена лауреатов по экономике памяти Альфреда Нобеля

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля удостоены экономисты Абхиджит Банерджи, Майкл Кремер и Эстер Дуфло за экспериментальный подход к борьбе с бедностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter-аккаунт премии.

«Обладатели премии этого года представили новый подход к получению достоверных ответов на то, каковы самые верные пути борьбы с бедностью в мире», - заявила Шведская королевская академия наук.

В результате одного из их исследований более 5 миллионов детей Индии воспользовались эффективными программами коррекционно-развивающего обучения в школах.

В качестве ещё одного примера можно привести большие субсидии на профилактическую медицинскую помощь, которые стали выделяться во многих странах.

Нобелевская премия по экономике, официально известная как Премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, единственная премия, учрежденная не самим филантропом Альфредом Нобелем. Это награда основана банком Швеции в 1968 году в память об Альфреде Нобеле. Впервые ее вручили в 1969 году, передает BBC

В прошлом году Уильям Нордхаус и Пол Ромер были удостоены премии за их работу в сфере устойчивого развития. В своем исследовании американские экономисты изучили как изменения климата и технологии влияют на экономику. В 2017 году другой американский экономист Ричард Талер получил награду за вклад в поведенческую экономику.