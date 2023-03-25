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Названы имена депутатов маслихата Шымкента по одномандатным округам

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Марта 2023, 15:24
Названы имена депутатов маслихата Шымкента по одномандатным округам

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 19 марта 2023 года состоялись выборы депутатов Шымкентского городского маслихата, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам, передает МИА «Казинформ».

В списки избирателей включены 639663 граждан. В голосовании приняли участие 287754 избирателя, из них по открепительным удостоверениям - 0, вне помещений для голосования - 472.

Общее число кандидатов – 100,

По итогам выборов депутатами Шымкентского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу № 1– Исхахова Талгата Жунисбековича, 1968 года рождения, ТОО «Бал Текстиль», директор, житель г.Шымкента;

по избирательному округу № 2– Балабиева Нұрсұлтана Қайратұлы, 1991 года рождения, ТОО «Самал Транзит», директор, житель г.Шымкента ;

по избирательному округу № 3– Жолдыхожаева Мурата Жанабаевича, 1987 года рождения, Президент общественного объединения«Федерации национального спорта «Жекпе-жек» по городу Шымкент, житель г.Шымкент,

по избирательному округу № 4– Курпебаева Нуралы Баймолдаевича, 1977 года рождения, ТОО «ПК-ЮГ», директор, житель г.Шымкента;

по избирательному округу № 5– Султанову Тореайм Жолдыбаевну, 1963 года рождения, Индивидуальный предприниматель, место жительства; житель г.Шымкента;

по избирательному округу № 6– Кожамжарову Дариякуль Пернешовну, 1962 года рождения, Южно-Казахстанский университет им. М.Әуэзова, ректор, житель г.Шымкента;

по избирательному округу № 7– Абишева Бокейхана Нуралиевича , 1990 года рождения, ТОО «Бөрте милка», директор, житель г.Шымкента;

по избирательному округу № 8– Калмуратова Муратали Оразалиевича, 1977 года рождения, Партия «Аманат», заместитель исполнительного секретаря, житель г.Шымкента;

по избирательному округу № 9– Нурлыбаева Асхата Мелдебековича, 1990 года рождения, со-основатель компании «PRO GROUP» (В «Pro Group» входят сеть магазинов: «SportNation»«Professionale»), со-учредитель компании: «Joma LTD», «USUPSO KZ» «Bellas»«Mirai LTD», Г. Шымкент, мкр. Нуртас, 1993, житель г.Шымкента;

по избирательному округу № 10– Аширбаева Байкена Аширбаевича, 1970 года рождения, ТОО «Firkan Retail Grоup» советник директора, житель г.Шымкента;

по избирательному округу № 11– Молдабек Асқара Ағабекұлы, 1981 года рождения, ТОО «Заңғар Тренд» учредитель, житель г.Шымкента;

по избирательному округу № 12– Утемисова Марата Бортаевича, 1977 года рождения, АО «Bereke Bank», директор, житель г.Шымкента;

по избирательному округу № 13– Сулайманова Лазиз Низамхановича, 1980 года рождения, школа им. «А.Құнанбаев» директор, ТОО «SOUTHALUPLAST» директор, житель г.Шымкента;

по избирательному округу № 14– Козбахова Шынгыса Лесбаевича, 1984 года рождения, ТОО «ЮГОЙЛPRO» директор, житель г.Шымкента;

по избирательному округу № 15– Куашбаева Дулата Саттаровича, 1988 года рождения, ИП «Болашақ» директор, житель г.Шымкента;

по избирательному округу № 16– Керимжанова Мерлана Абдрахманулы, 1986 года рождения, Самұрық -Қазына «Жайлы мектеп» , руководитель , житель г.Шымкента;

Как сообщалось ранее, голоса избирателей по партийным спискам разделились следующим образом:

1. Партия «Amanat» - 178 969 или 64,84% голосов;

2. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 32 486 или 11,77% голосов;

3. Партия «Respublica» - 5 424 или 1,97% голосов;

4. Народная партия Казахстана - 2 757 или 1,54% голосов;

5. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» - 716 или 0,26% голосов;

6. Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 48 729 или 17,65% голосов.

6 927 человек проголосовали против всех.

Для политических партий, получивших 5 и более процентов, мандаты распределились следующим образом:

Партия «Амаnat» – 11,

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 2,

Демократическая партия Казахстана «Aқ жол» – 3.


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