Названы имена депутатов Акмолинского областного маслихата

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинская областная избирательная комиссия опубликовала итоги выборов депутатов Акмолинского областного маслихата, передает МИА «Казинформ».

19 марта 2023 года состоялись выборы депутатов Акмолинского областного маслихата.

В списки избирателей включены 517816 граждан.

В голосовании приняли участие 310513 избирателей, из них по открепительным удостоверениям - 1011, вне помещений для голосования -5291.

По итогам выборов депутатами Акмолинского областного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу № 1– Мусин Манат Айтбаевич,1987 года рождения, директор ТОО «УК Строй», проживает в г. Кокшетау;

по избирательному округу № 2– Жаров Нурлан Каирович,1975 года рождения, главный врач ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница», проживает в г. Кокшетау;

по избирательному округу № 3– Ахат Нұртас Ахатұлы, 1961 года рождения, директор ГККП «Кокшетаускийвысший казахский педагогический колледж имени Ж.Мусина» при управлении образования Акмолинской области, проживает в г. Кокшетау;

по избирательному округу № 4 – Балташева Айнагуль Кыдырбаевна,1972 года рождения, руководитель ГКП на ПХВ «BolashaqSaraiy» при управлении образования Акмолинской области, проживает в г. Кокшетау;

по избирательному округу № 5 – Койшибаев Марат Советович,1961 года рождения,председатель ОО «Локальный профессиональный союз «КәсіпАлтыналмас», проживает в г. Степногорске;

по избирательному округу № 6 – Туребаев Айдын Бертысбаевич,1975 года рождения, заместитель исполнительного директора Международного научно-технического центра, проживает в г. Косшы ;

по избирательному округу № 7 – Сулейменов Бауржан Амангельдиевича ,1975 года рождения,директор ТОО»IronStone«, проживает в г. Щучинске Бурабайского района ;

по избирательному округу № 8 – Безвербный Павел Николаевич,1971 года рождения, заместитель директора ТОО «Орленок К», проживает в с. Катарколь Бурабайского района ;

по избирательному округу № 9 – Мендыбаева Клара Тунгушовна,1964 года рождения, директор ТОО «ХПП Арна»,проживает в г. Макинске Буландынского района;

по избирательному округу № 10 – Мухамедьяев Алмаз Есенгельдыевич,1991 года рождения, директор ТОО «Айям -7», проживает в п. Шортанды Шортандинского района;

по избирательному округу № 11– Акимов Беким Серикович,1970 года рождения,учредитель ТОО «Нұр ALI - 2011»,проживает в с.Куншалган Ерейментауского района;

по избирательному округу № 12– Уразалин Марат Амангельдинович, 1967 года рождения, директор ТОО «СХП Байдалы-2»,проживает в с. Веселое Сандыктауского района;

по избирательному округу № 13 – Саханов Галымхан Банияшимович,1965 года рождения, директор ТОО «Сепе-1»,проживает в с.Сепе Атбасарского района;

по избирательному округу № 14– Камышанский Владимир Валерьевич,1971 года рождения, глава крестьянского хозяйства «Татьяна и К», проживает в с.Львовское Жаркаинского района ;

по избирательному округу № 15–Тәжин Нұрлан Есіркепұлы,1963 года рождения, директор КГУ школа-гимназия с.Коргалжын, проживает вс. Коргалжын Коргалжынского района;

по избирательному округу № 16–Пшенов Тимур Амангельдыевич,1969 года рождения, директор ТОО «Маншук АЭ»,проживает вс. Кабанбай батыр Целиноградского района.

Число политических партий, участвовавших в выборах – 6.

Число голосов, поданных за каждую политическую партию:

Партия «Amanat» - 210863 или 69,53% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 33351 или 11,00% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» - 9150 или 3,02% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана - 13048 или 4,30% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зелёных «Байтақ» - 10141 или 3,34% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 17421 или 6,74% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании.

Число бюллетеней с отметкой в строке «Против всех» – 9275.

Установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании:

Партия «Амаnat» – 13

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 2

Демократическая партия Казахстана «Aқ жол» – 1



