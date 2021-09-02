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Названы города с самым загрязненным воздухом в Казахстане

2 Сентября 2021 11:14
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Названы города с самым загрязненным воздухом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Города с самым загрязненным воздухом в Казахстане назвал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По результатам экологического мониторинга в 2021 году города Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент характеризуются высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Глава минэкологии отметил, что для достижения сокращения выбросов предусмотрено следующее:

Первое. В соответствии с новым Экологическим кодексом предприятия внедряют наилучшие доступные технологии (НДТ).

Второе. Между Министерством и предприятиями подписаны Меморандумы и Дорожные карты, согласно которых предприятия (АрселорМитал Темиртау, КазЦинк и др.) планируют сократить выбросы от 20% до 30%.

Третье. Комитет экологического регулирования и контроля Министерства будет снижать лимиты выбросов для предприятий 1 категории не менее чем на 20% к 2025 году в

10 городах.

«Акиматы должны провести аналогичную работу для предприятий 2-3 категории. В целях снижения выбросов акиматам необходимо продолжить газификацию населенных пунктов и хозяйствующих субъектов. Кроме того, необходимо далее проводить перевод общественного и коммунального транспорта на газо и электро-транспорт», - добавил Магзум Мирзагалиев.


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Автор:

Серик Сабеков

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