Названы города с самым высоким уровнем насилия на планете

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ – Город в Мексике был назван городом с самым высоким уровнем насилия на планете по итогам 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Mexico Daily Post.

Мексиканский город Колима возглавил отчет Гражданского совета по общественной безопасности и уголовному правосудию с показателем 181,94 убийства на 100 тысяч жителей в рейтинге 50 городов с самым высоким уровнем насилия в мире за 2022 год.

Уровень убийств в городе является третьим по величине с момента составления этого отчета с 2009 года. Колиму обошли только мексиканская Самора в 2021 году с 196,63 убийств и Сьюдад-Хуарес в 2010 году с 229,06 убийств на 100 тысяч жителей.

Стоит отметить, что в 2022 году девять из 10 самых опасных городов мира оказались мексиканскими: Колима, Самора, Сьюдад-Обрегон, Сакатекас, Тихуана, Селайя, Уруапан, Хуарес и Акапулько.

Мексика является страной с наибольшим количеством городов, где процветает насилие. В общей сложности из 50 городов с населением 300 тысяч человек 17 находятся в Мексике.

В десятку самых опасных город также вошел Новый Орлеан в США. Помимо этого, как минимум, четыре города в Венесуэле не были включены в отчет «из-за отсутствия достоверной информации».

Из общего числа проанализированных городов большинство расположено в Мексике, за которой следуют города в Бразилии, США, Колумбии, Южной Африке и Гондурасе.

В 2022 году в Мексике были зафиксированы 30 968 убийств, что на 7,1% меньше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано 33 308 преступлений. В 2019 году в стране было убито 34 690 человек и еще 34 554 - в 2020 году.

Из 50 городов в списке 2022 года 17 расположены в Мексике; в Бразилии - 10; в США - 7; в Колумбии - 6; в ЮАР - 4; в Гондурасе - 2 и по одному - в Пуэрто-Рико, Гаити, Эквадоре и Ямайке соответственно.

В отчете, который в прошлом подвергся критике со стороны мексиканских властей, анализируется насилие в городах с населением более 300 тысяч человек.

По данным организации WOLA, занимающейся продвижением прав человека в странах Северной и Южной Америки, по состоянию на май 2022 года в Мексике пропало без вести более 100 тысяч человек. И эта цифра растет ежедневно. Четверть пропавших – это женщины и девочки. Из 100 тысяч около 16 тысяч – это несовершеннолетние. За один лишь 2021 год в стране без вести пропало 10 тысяч человек.