Названы города с самым грязным воздухом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев назвал города с самым грязным воздухом в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам экологического мониторинга в 2019 году города Актобе, Атырау, Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Караганды, Темиртау, Балхаш, Жезказган характеризуются высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха», - сказал Магзум Мирзагалиев.

По словам министра, для решения экологических проблем Министерством начата практика проведения онлайн-встреч с общественностью.

«Проведены пять встреч с общественностью и акиматами Атырауской, Актюбинской, Павлодарской областей и городов Алматы, Темиртау. По итогам встреч разработаны Дорожные карты. Эта работа будет продолжена. В течение двух месяцев разработаем дорожные карты и по остальным регионам», - заверил Магзум Мирзагалиев.