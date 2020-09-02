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Названы города с самым грязным воздухом в Казахстане

2 Сентября 2020 12:23
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Названы города с самым грязным воздухом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев назвал города с самым грязным воздухом в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По результатам экологического мониторинга в 2019 году города Актобе, Атырау, Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Караганды, Темиртау, Балхаш, Жезказган характеризуются высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха», - сказал Магзум Мирзагалиев.

По словам министра, для решения экологических проблем Министерством начата практика проведения онлайн-встреч с общественностью.

«Проведены пять встреч с общественностью и акиматами Атырауской, Актюбинской, Павлодарской областей и городов Алматы, Темиртау. По итогам встреч разработаны Дорожные карты. Эта работа будет продолжена. В течение двух месяцев разработаем дорожные карты и по остальным регионам», - заверил Магзум Мирзагалиев.


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#Нур-Султан   #Экология  
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Автор:

Серик Сабеков

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