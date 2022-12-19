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Названы города-лидеры по нехватке мест в студенческих общежитиях

19 Декабря 2022, 19:51
Названы города-лидеры по нехватке мест в студенческих общежитиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие города лидируют по нехватке мест в студенческих общежитиях и в каких регионах пустуют места для размещения студентов в общежитиях, сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году обсуждался вопрос с общежитиями. Количество студентов растет. В целом в начале года не хватало 87 тысяч мест в общежитиях. Однако благодаря принятым нами мерам за 3-4 месяца мы сократили на 75 тысяч мест», - ответил министр науки на вопрос корреспондента Казинформа.

Саясат Нурбек отметил, что проблема дефицита мест в общежитиях актуальна в четырех городах. В остальных регионах напротив имеются свободные места для размещения.

«Этот вопрос актуален в Алматы, Астане, Шымкенте и Актобе. В регионах свободными остаются 14 тысяч мест в общежитиях. Например, в Усть-Каменогорске пустуют 600 мест. Также свободные места в общежитиях имеются в Павлодарской, Карагандинской областях. Дефицит наблюдается в указанных четырех городах», - пояснил Саясат Нурбек.

В начале учебного года в критической ситуации из-за нехватки мест в общежитиях оказались 130 студентов. Тогда министр науки и высшего образования Саясат Нурбек назвал ключевой болевой точкой город Алматы, где наблюдается гиперконцентрация вузов. Треть всех студентов там, из них 70% - приезжие, иногородние. Был создан отдельный штаб в Алматы. 130 студентам, которые оказались в критической ситуации, была оказана помощь.

Позже вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев рассказал о текущей ситуации с обеспечением студентов местами в общежитиях Алматы. По его словам, 54% студентов были обеспечены соответствующими местами в общежитиях.


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