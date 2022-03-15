Названы города Казахстана с высоким уровнем загрязнения воздуха

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Загрязнение атмосферного воздуха является одной из актуальных проблем сегодняшнего дня. Об этом заявил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня многих волнует вопрос атмосферного воздуха и стихийных свалок. Для решения этих проблем Министерством предпринимается ряд системных мероприятий. Во-первых, для улучшения экологической ситуации в стране реализованы дорожные карты по комплексному решению экологических проблем в регионах. Во-вторых, реализуются мероприятия национального проекта «Жасыл Қазақстан» по обеспечению качества атмосферного воздуха. В-третьих, ведется экологическое регулирование и контроль деятельности промышленных предприятий. Разрабатываются справочники и внедряются самые передовые доступные технологии на производственных объектах. Разработана дорожная карта по сокращению выбросов парниковых газов. Ведется ликвидация исторических загрязнений. Разработана карта очагов экологической напряженности. Будет осуществлено совершенствование экологического законодательства», - сказал Зулфухар Жолдасов на брифинге в СЦК.

Спикер отметил, что загрязнение атмосферного воздуха является одной из актуальных проблем сегодняшнего дня.

«В Темиртау, Нур-Султане, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорске, Караганде, Балхаше, Жезказгане, Шымкенте произошло высокое загрязнение атмосферного воздуха. Можно назвать несколько причин: в Алматы и Нур-Султане – тепловые источники, автотранспорт и частный сектор, в городах Усть-Каменогорск и Темиртау - промышленность, в городах Актобе и Атырау – устаревшие канализационные очистные сооружения. В целях улучшения экологических проблем, в том числе качества атмосферного воздуха, Министерством совместно с территориальными акиматами утверждены дорожные карты по комплексному решению экологических проблем. Всего в 2021 году реализовано 36 мероприятий», - добавил Зулфухар Жолдасов.