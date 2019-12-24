Названы города Казахстана с самым грязным воздухом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев назвал города с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на брифинге в СЦК министр отметил, что по итогам 2019 года ожидается, что объемы эмиссии промышленных предприятий в окружающую среду останутся на уровне 2018 года, а это порядка - 2,5 млн тонн выбросов.

«Результаты экологического мониторинга атмосферного воздуха показывают, что из 45 населенных пунктов к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха относятся города: Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган, Риддер», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Вместе с тем глава Минэкологии подчеркнул, что одним из инструментов снижения негативного воздействия на окружающую среду является государственный экологический контроль.

«Так, за 11 месяцев мы провели 1,9 тысяч проверок, выявлено 4,1 тысяч нарушений. В суды направлено 337 материалов о приостановлении хозяйственной деятельности, 194 из них удовлетворены. В доход государства взыскано 12,5 млрд тенге», - уточнил Магзум Мирзагалиев.

Министр добавил, что в 2019 году на реализацию природоохранных мероприятий за счет средств природопользователей предусмотрено 171 млрд тенге, это на 6% выше уровня 2018 г. (161 млрд тенге), из них за 9 месяцев фактически освоено 113 млрд тенге.