Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Названы гонорары Головкина и Мураты за чемпионский бой в Японии

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Апреля 2022, 01:27
Названы гонорары Головкина и Мураты за чемпионский бой в Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, сколько заработает чемпион мира IBF/IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин за объединительный бой с японским обладателем титула WBA Super Риотой Муратой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации Total Sport, Головкин получит гарантированный гонорар в размере 5 миллионов долларов, а также получит 70% доли PPV. Это приведет к выплате около 12-15 миллионов долларов. Против Сергея Деревянченко Головкин заработал около 7,5 миллионов долларов. В своем последнем бою против Камила Шереметы в декабре 2020 года Головкин заработал около 7 миллионов долларов, плюс еще 2-4 миллиона долларов на продажах PPV.

Мурата гарантированно заработает около 500 тысяч долларов плюс дополнительные 30% за счет своей доли PPV. Это может привести к прибыли в размере 1,5 миллиона долларов.

Поединок Головкин — Мурата состоится 9 апреля на Saitama Super Arena в Сайтаме (Япония).

Спорт   Головкин  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»