Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -19 °С
Алматы: -3 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Названы главные научные достижения 2018 года

23 Декабря 2018 15:01 208
Поделиться:
Названы главные научные достижения 2018 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журнал Science опубликовал список научных достижений, претендующих на звание научный прорыв 2018 года

Новости по теме

20 человек погибли, 165 пострадали в результате цунами в Индонезии
Тела восьми человек обнаружили в аварийной шахте в Пермском крае Девять человек заблокированы в шахте в Пермском крае

Это обнаружение кратера, образовавшегося от падения астероида в Гренландии. Кратер велик настолько, что мог бы вместить на своей территории город Вашингтон, округ Колумбия. Диаметр кратера равен 31 км. Кратер входит в число одного из 25 самых больших  кратеров планеты. Датировать столкновение ученые пока не в состоянии. По их оценкам, верхнюю планку возраста происшествия достигает примерно 11,7 тысячи лет назад, в то время как нижняя - более 2,6 миллиона лет назад.

Выявление ДНК из останков женщины, которая жила более 50 тысяч лет назад. ДНК показала связь между двумя исчезнувшими группами архаичных людей. ДНК кости, найденной в Сибири в 2012 году женщины, показал, что ее мать относилась к неандертальцам, а отец был  денисовец.

Новый способ РНК-секвенирования - за процессом можно следить на клеточном уровне. В будущем технология позволит контролировать развитие отдельных клеток эмбрионов.

Раскрытие серии убийств 40-летней давности. В апреле полиция заявила о том, что они арестовали подозреваемого в серии изнасилований и убийств, произошедших в Калифорнии в 1970-80 годах. Полиция обнаружила родственников преступника, загрузив данные ДНК, найденные на месте преступления, в общую базу данных ДНК. Более 20 дел были раскрыты благодаря этой методике.

Также в список важнейших событий вошли обнаружение источника нейтрино сверхвысоких энергий, первое в истории одобрение лекарственного средства, способного «выключать» гены , определение останков одного из первых животных на Земле и другие.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Наука,
Поделиться:

Перевод:

Жанна Нурмаганбетова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Архив