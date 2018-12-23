Названы главные научные достижения 2018 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журнал Science опубликовал список научных достижений, претендующих на звание научный прорыв 2018 года

Это обнаружение кратера, образовавшегося от падения астероида в Гренландии. Кратер велик настолько, что мог бы вместить на своей территории город Вашингтон, округ Колумбия. Диаметр кратера равен 31 км. Кратер входит в число одного из 25 самых больших кратеров планеты. Датировать столкновение ученые пока не в состоянии. По их оценкам, верхнюю планку возраста происшествия достигает примерно 11,7 тысячи лет назад, в то время как нижняя - более 2,6 миллиона лет назад.

Выявление ДНК из останков женщины, которая жила более 50 тысяч лет назад. ДНК показала связь между двумя исчезнувшими группами архаичных людей. ДНК кости, найденной в Сибири в 2012 году женщины, показал, что ее мать относилась к неандертальцам, а отец был денисовец.

Новый способ РНК-секвенирования - за процессом можно следить на клеточном уровне. В будущем технология позволит контролировать развитие отдельных клеток эмбрионов.

Раскрытие серии убийств 40-летней давности. В апреле полиция заявила о том, что они арестовали подозреваемого в серии изнасилований и убийств, произошедших в Калифорнии в 1970-80 годах. Полиция обнаружила родственников преступника, загрузив данные ДНК, найденные на месте преступления, в общую базу данных ДНК. Более 20 дел были раскрыты благодаря этой методике.

Также в список важнейших событий вошли обнаружение источника нейтрино сверхвысоких энергий, первое в истории одобрение лекарственного средства, способного «выключать» гены , определение останков одного из первых животных на Земле и другие.