13 Июля 2022 13:33

Названы факторы, оказывающие негативное влияние на управление водными ресурсами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основные факторы, оказывающие негативное влияние на вопросы управления водными ресурсами, назвал заместитель председателя Комитета по водным ресурсам РК Досбол Бекмагамбетов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Помимо климатических факторов, негативное влияние на вопросы управления водными ресурсами и спроса на воду оказывают еще несколько условий», - сказал Досбол Бекмагамбетов.

По его словам, во-первых, это большая зависимость южных и западных регионов страны от водной политики соседних стран. В этих регионах проживает более половины населения страны, условия их жизни напрямую зависят от водоснабжения.

Второе - потребности водных экосистем остаются на последнем месте по «остаточному принципу». Это главная причина проблем Арала и Балхаша.

Третье - низкая эффективность водопользования, а также низкие тарифы на услуги по подаче воды.

Четвертое - Комитет по водным ресурсам не может обеспечить полноценный контроль за рациональным использованием и охраной водного фонда в условиях текущей штатной численности.

Анализ и перспективное развитие водной отрасли остаются без должного внимания.

Пятое - слабое научное сопровождение принимаемых решений при управлении водными ресурсами и нехватка квалифицированных кадров.