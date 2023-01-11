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Названы десять городов Казахстана с высоким уровнем загрязнения воздуха

11 Января 2023, 20:19
Названы десять городов Казахстана с высоким уровнем загрязнения воздуха

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии и природных ресурсов назвала десять городов страны с высоким уровнем загрязнения воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно результатам мониторинга атмосферного воздуха, в 10 городах, таких как: Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган, Риддер, сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха», - сказала Зульфия Сулейменова на расширенном заседании коллегии ведомства.

Она проинформировала, что по сравнению с 2021 годом, по предварительным данным, фактический объем выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 2022 году снизился на 4,1% и на 11,7% соответственно.

«Особое внимание уделяется снижению эмиссий в разрезе крупных предприятий-загрязнителей. К примеру, лимиты выбросов загрязняющих веществ «Арселор МитталТемиртау» в 2022 году снижены на 16% с 250 тысяч тонн до 210 тысяч тонн. В плане к 2025 году довести лимит до 149 тысяч тонн», - добавила министр.


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