Названы даты матчей финала плей-офф чемпионата РК по хоккею
«За звание чемпиона Казахстана по хоккею будут бороться «Сарыарка» и «Арлан». Первые поединки финала пройдут 16 и 17 апреля в Караганде. Далее команды отправятся в Кокшетау, где сыграют 20 и 21 апреля. Если серия затянется на семь встреч, то решающая игра состоится 30 апреля в шахтёрской столице страны», - говорится в сообщении Pro Ligasy в социальной сети «ВКонтакте» .
1-2 туры 16 - 17 апреля, пятница-суббота
345-346. Saryarqa–Arlan
Начало матчей в 19:00 и 17:00
3-4 туры 20 - 21 апреля, вторник-среда
347-348. Arlan– Saryarqa
Начало матчей в 17:00
5-й тур 24 апреля (при необходимости), суббота
349. Saryarqa – Arlan
Начало матча в 17:00
6-й тур 27 апреля (при необходимости), вторник
350. Arlan – Saryarqa
Начало матча в 17:00
7-й тур 30 апреля (при необходимости), пятница
351. Saryarqa – Arlan
Начало матча в 19:00