Названы даты матчей финала плей-офф чемпионата РК по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание матчей финала плей-офф чемпионата РК по хоккею, передает МИА «Казинформ».

«За звание чемпиона Казахстана по хоккею будут бороться «Сарыарка» и «Арлан». Первые поединки финала пройдут 16 и 17 апреля в Караганде. Далее команды отправятся в Кокшетау, где сыграют 20 и 21 апреля. Если серия затянется на семь встреч, то решающая игра состоится 30 апреля в шахтёрской столице страны», - говорится в сообщении Pro Ligasy в социальной сети «ВКонтакте» .

1-2 туры 16 - 17 апреля, пятница-суббота

345-346. Saryarqa–Arlan

Начало матчей в 19:00 и 17:00

3-4 туры 20 - 21 апреля, вторник-среда

347-348. Arlan– Saryarqa

Начало матчей в 17:00

5-й тур 24 апреля (при необходимости), суббота

349. Saryarqa – Arlan

Начало матча в 17:00

6-й тур 27 апреля (при необходимости), вторник

350. Arlan – Saryarqa

Начало матча в 17:00

7-й тур 30 апреля (при необходимости), пятница

351. Saryarqa – Arlan

Начало матча в 19:00