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    17:40, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Названы даты матчей финала плей-офф чемпионата РК по хоккею

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание матчей финала плей-офф чемпионата РК по хоккею, передает МИА «Казинформ».

    «За звание чемпиона Казахстана по хоккею будут бороться «Сарыарка» и «Арлан». Первые поединки финала пройдут 16 и 17 апреля в Караганде. Далее команды отправятся в Кокшетау, где сыграют 20 и 21 апреля. Если серия затянется на семь встреч, то решающая игра состоится 30 апреля в шахтёрской столице страны», - говорится в сообщении Pro Ligasy в социальной сети «ВКонтакте» .

    1-2 туры 16 - 17 апреля, пятница-суббота

    345-346. Saryarqa–Arlan

    Начало матчей в 19:00 и 17:00

    3-4 туры 20 - 21 апреля, вторник-среда

    347-348. Arlan– Saryarqa

    Начало матчей в 17:00

    5-й тур 24 апреля (при необходимости), суббота

    349. Saryarqa – Arlan

    Начало матча в 17:00

    6-й тур 27 апреля (при необходимости), вторник

    350. Arlan – Saryarqa

    Начало матча в 17:00

    7-й тур 30 апреля (при необходимости), пятница

    351. Saryarqa – Arlan

    Начало матча в 19:00


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