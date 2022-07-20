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Названы дата и время матча Лиги конференций «Тобол» - «Линкольн Ред Импс»
20 Июля 2022 03:00

Названы дата и время матча Лиги конференций «Тобол» - «Линкольн Ред Импс»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 21 июля «Тобол» проведет первый матч против гибралтарского «Линкольн Ред Импс» во втором отборочном раунде Лиги Конференций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч «Тобол» — «Линкольн Ред Импс» пройдет в Костанае. Прямая трансляция начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, посмотреть игру можно будет на телеканале «Qazsport».

Ответный матч состоится 28 июля в Гибралтаре. Если «Тобол» сможет выйти в третий отборочный раунд Лиги конференций, то там сыграет с победителем пары «Тирана» (Албания) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина). В своем последнем матче «Тобол» в Кубке Казахстана дома победил «Актобе» (2:1). «Линкольн Ред Импс» пока не стартовал в национальном первенстве, а в последнем матче в Лиге чемпионов победил македонский «Шкупи» (2:0), но все равно покинул турнир.


Фото пресс-службы ФК «Тобол»



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