Названы чемпионы Казахстана по настольному теннису среди команд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном Центре ADD Table Tennis Center Astana определились золотые и серебряные медалисты в командных соревнованиях юношеского чемпионата Казахстана по настольному теннису. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.



Юноши, финал.

Актюбинская область - Алматы 3:1.

Чемпионами республики стали Расул Кисан, Наби Кисан, Мирас Амантай, Куанткан Есенгели, Нуртылек Асылбекулы.

На втором месте Алексей Маркин, Алихан Кадыри, Кирилл Берников, Имангали Абдиев.

Девушки, финал.

Алматы - Карагандинская область 3:2

1 место - Алматы: Айназ Адильгереева, Таисия Травкина, Айша Женис, Лилия Адильгереева, Анна Усова.

2 место - Караганда: Мария Лукьянова, Амина Жанахметова, Айша Омарова, Айым Амирза, Айжан Жанат.