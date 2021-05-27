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    18:11, 26 Май 2021 | GMT +6

    Названы АЗС, необоснованно повысившие цену на бензин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с продолжающимся ростом цен на бензин АИ-92 в среднем по Казахстану на 12-13% с начала года и сложившейся ситуацией с обеспечением внутреннего рынка данным видом нефтепродуктов территориальные подразделения Агентства по защите и развитию конкуренции РК в целях исключения возможных спекуляций и необоснованного роста цен на бензин АИ-92 провели анализ рынка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По результатам проведенной работы выявлены признаки ценового сговора в действиях розничных реализаторов бензина.

    30 апреля текущего года антимонопольным органом в адрес розничных реализаторов бензина внесены 14 уведомлений по признакам антиконкурентных согласованных действий в части установления и поддержания цен на бензин АИ-92. Из них 3 - республиканские АЗС PetroRetail, Гелиос, Sinooil.

    Акмолинская область: ТОО «PetroRetail» (филиал), ТОО «Гелиос» (филиал), ТОО «НПО «ЮНА», ТОО «Инком Плюс», ТОО «Есиль».

    Восточно-Казахстанская область: ТОО «Восток логистик», ТОО «Sinoоil» (филиал), ТОО «PetroRetail» (филиал).

    Северо-Казахстанская область : ТОО «Эталон Регион», ТОО «Северная Топливная Компания» ТОО « PetroRetail « (филиал), ТОО «Гелиос» (филиал).

    Костанайская область: ТОО « PetroRetail « (филиал), ТОО «Гелиос» (филиал), ТОО «Костанайнефтепродукт», ТОО «Мунай Трейд kst», ТОО «Kst trade», ТОО «Рудненская Топливная компания», ТОО «Костанай Автогаз-7».

    Согласно действующему законодательству, срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней со дня его получения .

    Неисполнение уведомления является основанием для проведения антимонопольного расследования.

    При оценке установленных цен на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан в области защиты конкуренции и их обоснованность рассматривается с учетом фактически понесенных затрат субъектом рынка, в том числе с учетом цены закупа у оптовых поставщиков.


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