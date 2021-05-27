Названы АЗС, необоснованно повысившие цену на бензин
По результатам проведенной работы выявлены признаки ценового сговора в действиях розничных реализаторов бензина.
30 апреля текущего года антимонопольным органом в адрес розничных реализаторов бензина внесены 14 уведомлений по признакам антиконкурентных согласованных действий в части установления и поддержания цен на бензин АИ-92. Из них 3 - республиканские АЗС PetroRetail, Гелиос, Sinooil.
Акмолинская область: ТОО «PetroRetail» (филиал), ТОО «Гелиос» (филиал), ТОО «НПО «ЮНА», ТОО «Инком Плюс», ТОО «Есиль».
Восточно-Казахстанская область: ТОО «Восток логистик», ТОО «Sinoоil» (филиал), ТОО «PetroRetail» (филиал).
Северо-Казахстанская область : ТОО «Эталон Регион», ТОО «Северная Топливная Компания» ТОО « PetroRetail « (филиал), ТОО «Гелиос» (филиал).
Костанайская область: ТОО « PetroRetail « (филиал), ТОО «Гелиос» (филиал), ТОО «Костанайнефтепродукт», ТОО «Мунай Трейд kst», ТОО «Kst trade», ТОО «Рудненская Топливная компания», ТОО «Костанай Автогаз-7».
Согласно действующему законодательству, срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней со дня его получения .
Неисполнение уведомления является основанием для проведения антимонопольного расследования.
При оценке установленных цен на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан в области защиты конкуренции и их обоснованность рассматривается с учетом фактически понесенных затрат субъектом рынка, в том числе с учетом цены закупа у оптовых поставщиков.