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Названы адреса очагов коронавируса в Алматы

20 Марта 2020 19:34
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Названы адреса очагов коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Алматы все зоны очага коронавирусной инфекции взяты под контроль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе Алматы на территории зон очагов COVID-2019 введены ограничения на передвижения горожан. На сегодня в Алматы лабораторно подтверждено 22 случая заражения коронавирусной инфекцией. Все пациенты госпитализированы в инфекционные стационары, за контактными установлено медицинское наблюдение», - сообщили в пресс-службе акимата.

В городе определены 10 зон очагов, на территории которых расположены 14 частных и 13 многоквартирных домов:

мкр Алтай - 1, 8;

мкр Жасканат, 86;

Енликгуль, 34 А;

Зенкова, 59;

Достык, 162;

Гоголя, 75;

Сары-ой, 234;

Жарокова, 16;

Желтоксан, 125;

Байтурсынова, 78/1.

Во всех очагах в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавируса проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия. Медицинскими сотрудниками проводится мониторинг состояния всех лиц, находящихся в зоне очага. Предпринимателями обеспечено функционирование магазинов и аптек с усилением санитарно-эпидемиологических мер.

В целом, в настоящий момент на карантине в провизорных госпиталях города находятся 696 граждан, на домашнем карантине – 1108 человек.

По вопросам можно обратиться в круглосуточный call-center по номерам 1406 и Open Almaty 1308. При выявлении лиц с катаральными признаками немедленно следует информировать санитарно-эпидемиологические службы города по круглосуточному телефону 382-33-50.

Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty и в мобильном приложении Darmen.


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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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