Названы адреса очагов коронавируса в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Алматы все зоны очага коронавирусной инфекции взяты под контроль, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе Алматы на территории зон очагов COVID-2019 введены ограничения на передвижения горожан. На сегодня в Алматы лабораторно подтверждено 22 случая заражения коронавирусной инфекцией. Все пациенты госпитализированы в инфекционные стационары, за контактными установлено медицинское наблюдение», - сообщили в пресс-службе акимата.
В городе определены 10 зон очагов, на территории которых расположены 14 частных и 13 многоквартирных домов:
мкр Алтай - 1, 8;
мкр Жасканат, 86;
Енликгуль, 34 А;
Зенкова, 59;
Достык, 162;
Гоголя, 75;
Сары-ой, 234;
Жарокова, 16;
Желтоксан, 125;
Байтурсынова, 78/1.
Во всех очагах в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавируса проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия. Медицинскими сотрудниками проводится мониторинг состояния всех лиц, находящихся в зоне очага. Предпринимателями обеспечено функционирование магазинов и аптек с усилением санитарно-эпидемиологических мер.
В целом, в настоящий момент на карантине в провизорных госпиталях города находятся 696 граждан, на домашнем карантине – 1108 человек.
По вопросам можно обратиться в круглосуточный call-center по номерам 1406 и Open Almaty 1308. При выявлении лиц с катаральными признаками немедленно следует информировать санитарно-эпидемиологические службы города по круглосуточному телефону 382-33-50.
Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty и в мобильном приложении Darmen.
- АНК организована акция «Біз біргеміз!» по раздаче медицинских масок
- Можно ли «договориться» на блокпосту – начальник ДП Алматы прокомментировал слухи
- Павлодарские предприниматели поддержали призыв Нурсултана Назарбаева
- Изменены правила изолирования очагов коронавируса в Алматы
- В казахстанских колониях шьют защитные маски
- Трудовые коллективы компаний, меценаты поддерживают инициативу Елбасы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана