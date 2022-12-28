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Названы 10 лучших казахстанских боксеров по итогам 2022 года

28 Декабря 2022, 22:32
Названы 10 лучших казахстанских боксеров по итогам 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com опубликовал рейтинг лучших казахстанских боксеров по итогам 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первое место в нем занимает Геннадий Головкин, который является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO. Жанибек Алимханулы, владеющий поясом WBO в этом же дивизионе, идет на втором месте. Тройку лучших боксеров из Казахстана замыкает Али Ахмедов, который в своем последнем бою завоевал второстепенные чемпионские пояса IBF North American и WBC Silver в суперсреднем весе.

Топ-10 казахстанских боксеров по версии BoxRec:

1. Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО)
2. Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО)
3. Али Ахмедов (19-1, 14 КО)
4. Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО)
5. Сергей Липинец (17-2-1, 13 КО)
6. Бекман Сойлыбаев (15-1, 6 КО)
7. Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО)
8. Жанкош Тураров (26-0, 19 КО)
9. Канат Ислам (29-1, 22 КО)
10. Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО)

Ранее Головкин и Алимханулы узнали свои позиции в рейтинге The Ring по итогам года.


Фото из открытых источников


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