Названы 10 городов Казахстана с высоким индексом загрязнения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране определены 10 городов с высоким индексом загрязнения. Список городов озвучил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании народу Казахстана Глава государства поручил обратить особое внимание экологическим вопросам, в особенности качеству воздуха. В этой связи необходимо газифицировать 10 наиболее загрязненных городов и перевести их на альтернативные источники энергии. Согласно экологическому мониторингу Казгидромета, по результатам прошлого года было выявлено, что 10 городов с 45 промышленностями относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Это города Нур-Султан, Алматы, Караганды, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент», - сказал Зулфухар Жолдасов.

Глава комитета также назвал причины загрязнения воздуха городов республиканского значения.

«К примеру, в городах Алматы и Нур-Султан основной процент загрязнения приходится на тепловые источники (котельные), автотранспорт и частный сектор. А в Актобе и Атырау устаревшая система канализации привела к загрязнению воздуха», - добавил он.