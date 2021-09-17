РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:50, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Названы 10 городов Казахстана с высоким индексом загрязнения

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране определены 10 городов с высоким индексом загрязнения. Список городов озвучил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В своем Послании народу Казахстана Глава государства поручил обратить особое внимание экологическим вопросам, в особенности качеству воздуха. В этой связи необходимо газифицировать 10 наиболее загрязненных городов и перевести их на альтернативные источники энергии. Согласно экологическому мониторингу Казгидромета, по результатам прошлого года было выявлено, что 10 городов с 45 промышленностями относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Это города Нур-Султан, Алматы, Караганды, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент», - сказал Зулфухар Жолдасов.

    Глава комитета также назвал причины загрязнения воздуха городов республиканского значения.

    «К примеру, в городах Алматы и Нур-Султан основной процент загрязнения приходится на тепловые источники (котельные), автотранспорт и частный сектор. А в Актобе и Атырау устаревшая система канализации привела к загрязнению воздуха», - добавил он.


    Теги:
    Правительство РК Экология Главная
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!