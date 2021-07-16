Названо время начала матчей «Кайрата» с «Црвеной Звездой» в Лиге Чемпионов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» анонсировала матч с сербской «Црвеной Звездой» в квалификации Лиги Чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Первый матч, который алматинцы проведут дома 21-го июля, начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Ответная же игра состоится 29-го числа, а время ее начала — 00:30.

Стоит напомнить, что в первом раунде квалификации Лиги Чемпионов «Кайрат» по сумме двух матчей прошел израильский «Маккаби» из Хайфы. Алматинцы сыграли с соперником вничью на выезде (1:1), после чего обыграли израильтян дома со счетом 2:0.