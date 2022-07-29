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Названо время матчей «Кызыл-Жара» и «Тобола» в третьем раунде Лиги конференций
29 Июля 2022 19:14

Названо время матчей «Кызыл-Жара» и «Тобола» в третьем раунде Лиги конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Петропавловский «Кызыл-Жар» и костанайский «Тобол» вышли в третий раунд квалификации Лиги Конференций УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником «Кызыл-Жара» станет кипрский АПОЭЛ. Первая встреча пройдет на Кипре 4 августа, начало в 23:00.

«Тобол» поборется за выход в следующий раунд с боснийским «Зриньски». Первое противостояние состоится в Мостаре ночь с 4 на 5 августа, начало в 01:00.
Ранее сообщалось, что петропавловцы по сумме двух матчей обыграли хорватский «Осиек», а «Тобол» оказался сильнее «Линькольн Ред Импс» из Гибралтара.


Фото fctobol.kz


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