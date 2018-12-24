-
-
-
-
19:10 56
-
-
-
-
18:55 145
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:10 292
-
-
14:53 310
-
-
-
-
-
14:18 149
Названо самое популярное ТВ шоу в мире
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самым запрашиваемым шоу в 2018 году в Google признана китайская драма «Покорение дворца Яньси» (англ.яз. - Story of Yanxi Palace), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.
Премьерный показ китайской костюмированной драматической картины «Покорение дворца Яньси» состоялся в 2018 году. В этой исторической драме насчитывается 70 эпизодов по 45 мин.
Согласно аналитическим данным поисковой системы, кинодрама пользуется большой популярностью в странах азиатского региона, таких как Сингапур, Малайзия, Бруней и Гонконг, однако наибольшей популярностью шоу пользуется в Китае.
Серии кинодрамы были показаны более 15 миллиардов раз на популярной видео платформе в Китае - iQiyi, где шоу впервые появилось в июле, прежде чем оно достигло внутренних телеканалов и более 70 рынков за границей.
Это история о непростой и преисполненной испытаниями жизни и судьбы любимой наложницы императора Цяньлуна, супруги Лин. На шестом году правления императора Цяньлуна, главная героиня Вэй Инло прибывает в запретный город в качестве дворцовой горничной, чтобы узнать правду о смерти своей старшей сестры. Она клянется восстановить справедливость, узнав, что высокопоставленный чиновник Хун Чжоу, связан с этим делом.
Стоит отметить, что в актерский состав драмы не вошли известные китайские актеры, за исключением Чармэйн Шэ - актриса из Гонкога.
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 25 декабря
- Центризбирком и вузы Казахстана будут повышать электоральную грамотность молодежи
- Дипломы государственного образца прекратят выпускать в Казахстане с 2021 года
- Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области
- Гриппом казахстанцы болеют реже, чем в прошлом году на 8 %
- 365 случаев заболевания корью зарегистрировано в Астане с начала года
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана