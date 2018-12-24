Названо самое популярное ТВ шоу в мире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самым запрашиваемым шоу в 2018 году в Google признана китайская драма «Покорение дворца Яньси» (англ.яз. - Story of Yanxi Palace), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

Премьерный показ китайской костюмированной драматической картины «Покорение дворца Яньси» состоялся в 2018 году. В этой исторической драме насчитывается 70 эпизодов по 45 мин.

Согласно аналитическим данным поисковой системы, кинодрама пользуется большой популярностью в странах азиатского региона, таких как Сингапур, Малайзия, Бруней и Гонконг, однако наибольшей популярностью шоу пользуется в Китае.

Серии кинодрамы были показаны более 15 миллиардов раз на популярной видео платформе в Китае - iQiyi, где шоу впервые появилось в июле, прежде чем оно достигло внутренних телеканалов и более 70 рынков за границей.

Это история о непростой и преисполненной испытаниями жизни и судьбы любимой наложницы императора Цяньлуна, супруги Лин. На шестом году правления императора Цяньлуна, главная героиня Вэй Инло прибывает в запретный город в качестве дворцовой горничной, чтобы узнать правду о смерти своей старшей сестры. Она клянется восстановить справедливость, узнав, что высокопоставленный чиновник Хун Чжоу, связан с этим делом.

Стоит отметить, что в актерский состав драмы не вошли известные китайские актеры, за исключением Чармэйн Шэ - актриса из Гонкога.