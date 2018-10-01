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Названо неожиданное препятствие третьему бою Головкин - «Канело»

18 Октября 2018 13:19 252
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Названо неожиданное препятствие третьему бою Головкин - «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Колумнист сайта Boxingnews24.com Майк Смит опасается, что экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин может не согласиться на контракт со стриминговым сервисом DAZN из-за ограниченных финансовых возможностей проекта, пишет Sports.kz.

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Накануне DAZN заключила пятилетнее соглашение на трансляцию 11 поединков мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, за которые он в общей сложности гарантированно заработает 365 миллионов долларов. Промоутер Эдди Хирн заявил, что GGG придется также начать сотрудничество с DAZN, если он хочет провести третий поединок с Альваресом.

«Решение «Канело» подписать контракт с DAZN является отличной прибавкой для компании, но пока неясно, смогут ли они позволить себе сотрудничать с другими большими именами. Карманы DAZN не бездонные. Что может встать на пути к подписанию Головкиным соглашения с DAZN - это огромный контракт «Канело». С тем, что мексиканец заработает 365 миллионов долларов за 11 боев, GGG, вероятно, не будет рад получить лишь малую долю от этой суммы, подписавшись на DAZN. В конечном итоге, они могут разозлить его, если не предложат ему такую же выгодную сделку. В конце концов, боксерская публика считает Головкина победителем двух поединков с «Канело», - пишет Смит.

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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