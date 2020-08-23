+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 21 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Названо место проведения матча Лиги наций Литва — Казахстан

23 Августа 2020 19:27
Поделиться:
Названо место проведения матча Лиги наций Литва — Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стартовый матч Лиги Наций УЕФА между Национальными сборными Литвы и Казахстана состоится в Вильнюсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Новости по теме
ПСЖ - Бавария: где казахстанцы смогут увидеть финал Лиги чемпионов
«Шахтер» вырвал победу у «Кызыл-Жара СК» в матче КПЛ «Севилья» в драматичном матче победила «Интер» в финале Лиги Европы Где казахстанцы смогут посмотреть финал Лиги Европы

В начале сентября возьмет старт второго розыгрыша Кубка Лиги Наций УЕФА. В стартовом матче Национальная сборная Казахстана сыграет против сборной Литвы. Матч состоится в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе, на стадионе Литовской Федерации футбола. Начало в 01:00 по времени Нур-Султана.

Вместимость стадиона составляет 5 067 зрителей. Стадион, на которым выступают «Жальгирис», «Тракай», а также сборная Литвы, был открыт в 2004 году.

Первый домашний матч Национальной сборной Казахстана в Лиге Наций УЕФА состоится 7 сентября в Алматы, а соперником выступит сборная Беларуси.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz

Архив