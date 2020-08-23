Названо место проведения матча Лиги наций Литва — Казахстан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стартовый матч Лиги Наций УЕФА между Национальными сборными Литвы и Казахстана состоится в Вильнюсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.
В начале сентября возьмет старт второго розыгрыша Кубка Лиги Наций УЕФА. В стартовом матче Национальная сборная Казахстана сыграет против сборной Литвы. Матч состоится в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе, на стадионе Литовской Федерации футбола. Начало в 01:00 по времени Нур-Султана.
Вместимость стадиона составляет 5 067 зрителей. Стадион, на которым выступают «Жальгирис», «Тракай», а также сборная Литвы, был открыт в 2004 году.
Первый домашний матч Национальной сборной Казахстана в Лиге Наций УЕФА состоится 7 сентября в Алматы, а соперником выступит сборная Беларуси.
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