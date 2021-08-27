Названо место Казахстана в рейтинге коэффициентов УЕФА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан после матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Конференций сохранил 27-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.
Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия — 88.069 (2.428)
2. Испания — 80.570 (2.857)
3. Италия — 63,759 (2,571)
4. Германия — 61,499 (2.500)
5. Португалия — 44,216 (3.750)
6. Франция — 43.748 (2,083)
7. Нидерланды — 33.500 (3.400)
8. Австрия — 31.650 (3.200)
9. Шотландия — 31.300 (2.300)
10. Россия — 30.682 (1.500)
...
25. Румыния — 16.400 (1.500)
26. Венгрия — 15.875 (2.250)
27. Казахстан — 15.250 (2.375)
28. Польша — 14.875 (3.625)
29. Азербайджан — 14.750 (2.125)
В скобках указан рейтинг текущего сезона.
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