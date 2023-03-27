Названо место Казахстана в медальном зачете женского ЧМ-2023 по боксу
Казахстан завершил выступление на турнире с двумя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. В медальном зачете ЧМ-2023 сборная Казахстана заняла восьмое место. Лидером турнира стала Индия — у нее четыре «золота». На втором месте — Китай — три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. Тройку лучших команд турнира замыкает Россия — одно «золото», одно «серебро» и одна «бронза».
Медальный зачет женского ЧМ-2023 по боксу:
1. Индия — 4-0-0
2. Китай — 3-1-3
3. Россия — 1-1-1
4. Италия — 1-1-0
5. Марокко — 1-0-1
5. Тайвань — 1-0-1
5. Бразилия — 1-0-1
8. Казахстан — 0-2-4
9. Колумбия — 0-2-2
10. Австралия — 0-2-1
11. Монголия — 0-1-1
11. Таиланд — 0-1-1
13. Вьетнам — 0-1-0
14. Франция — 0-0-3
15. Беларусь — 0-0-1
15. Япония — 0-0-1
15. Южная Корея — 0-0-1
15. Азербайджан — 0-0-1