Названо место Казахстана в медальном зачете женского ЧМ-2023 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксерши выиграли шесть медалей на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан завершил выступление на турнире с двумя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. В медальном зачете ЧМ-2023 сборная Казахстана заняла восьмое место. Лидером турнира стала Индия — у нее четыре «золота». На втором месте — Китай — три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. Тройку лучших команд турнира замыкает Россия — одно «золото», одно «серебро» и одна «бронза».

Медальный зачет женского ЧМ-2023 по боксу:

1. Индия — 4-0-0

2. Китай — 3-1-3

3. Россия — 1-1-1

4. Италия — 1-1-0

5. Марокко — 1-0-1

5. Тайвань — 1-0-1

5. Бразилия — 1-0-1

8. Казахстан — 0-2-4

9. Колумбия — 0-2-2

10. Австралия — 0-2-1

11. Монголия — 0-1-1

11. Таиланд — 0-1-1

13. Вьетнам — 0-1-0

14. Франция — 0-0-3

15. Беларусь — 0-0-1

15. Япония — 0-0-1

15. Южная Корея — 0-0-1

15. Азербайджан — 0-0-1