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    23:23, 26 Март 2023 | GMT +6

    Названо место Казахстана в медальном зачете женского ЧМ-2023 по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксерши выиграли шесть медалей на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан завершил выступление на турнире с двумя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. В медальном зачете ЧМ-2023 сборная Казахстана заняла восьмое место. Лидером турнира стала Индия — у нее четыре «золота». На втором месте — Китай — три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. Тройку лучших команд турнира замыкает Россия — одно «золото», одно «серебро» и одна «бронза».

    Медальный зачет женского ЧМ-2023 по боксу:
    1. Индия — 4-0-0
    2. Китай — 3-1-3
    3. Россия — 1-1-1
    4. Италия — 1-1-0
    5. Марокко — 1-0-1
    5. Тайвань — 1-0-1
    5. Бразилия — 1-0-1
    8. Казахстан — 0-2-4
    9. Колумбия — 0-2-2
    10. Австралия — 0-2-1
    11. Монголия — 0-1-1
    11. Таиланд — 0-1-1
    13. Вьетнам — 0-1-0
    14. Франция — 0-0-3
    15. Беларусь — 0-0-1
    15. Япония — 0-0-1
    15. Южная Корея — 0-0-1
    15. Азербайджан — 0-0-1

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