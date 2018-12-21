Названо место Головкина в списке лучших средневесов мира всех времен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) включил казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) в ТОП-10 лучших чемпионов-средневесов всех времен, сообщает Sports.kz.

В этом списке Головкин расположился на седьмом месте. Первым стал Шугар Рэй Леонард, также в тройку вошли Бернард Хопкинс и Джои Джиарделло. Ниже в десятке лучших - Карлос Монсон, Марвин Хаглер, Нино Бенвенути, Эмиль Гриффит, Серхио Мартинес и Родриго Вальдес.

С октября 2014 года по апрель 2016-го Геннадий Головкин владел титулом «временного» чемпиона WBC (он провел пять его защит), а в мае 2016-го стал обладателем полноценного пояса после отказа от него мексиканского боксера Сауля Альвареса. Казахстанец четыре раза защитил пояс WBC, а в сентябре этого года он вновь вернулся к «Канело» - мексиканец победил в рематче решением большинства голосов судей.