Названо место Елены Рыбакиной в чемпионской гонке WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию чемпионской гонки теннисисток в одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

Лидерство продолжает удерживать белоруска Арина Соболенко. Следом за ней располагаются полька Ига Швёнтек (2) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (3).

Чемпионская гонка WTA от 26 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 5675 очков.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 5255.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4461.

4 (4). Джессика Пегула (США) — 2545.

5 (5). Каролина Мухова (Чехия) — 2140.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 2115.

7 (8). Кори Гауфф (США) — 2105.

8 (7) Барбора Крейчикова (Чехия) — 1921.

9 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 1846.

10 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) – 1800.