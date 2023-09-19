Названо место Елены Рыбакиной в чемпионской гонке WTA

Сегодня, 18 сентября, опубликован обновлённый рейтинг чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

Первая десятка рейтинга не подверглась изменениям. Казахстанка Елена Рыбакина сохранила за собой четвертое место.

Чемпионская гонка WTA:

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 8210 очков.

2. Ига Швёнтек (Польша) — 6905.

3. Кори Гауфф (США) — 5620.

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5476.

5. Джессика Пегула (США) — 4405.

6. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3661.

7. Каролина Мухова (Чехия) — 3650.

8. Онс Жабер (Тунис) — 3212.

9. Мэдисон Кис (США) — 2737.

10. Петра Квитова (Чехия) — 2590