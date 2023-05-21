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Названо место Бибисары Асаубаевой после пяти туров Гран-при на Кипре

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Мая 2023, 20:00
Названо место Бибисары Асаубаевой после пяти туров Гран-при на Кипре Фото: instagram.com/kzchessfederation

НИКОСИЯ. КАЗИНФОРМ - В Никосии (Кипр) состоялись партии 5-го тура заключительного этапа женского Гран-при ФИДЕ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

19-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сыграла вничью с Наной Дзагнидзе.

Результаты 5-го тура:

Нана Дзагнидзе — Бибисара Асаубаева — 0,5:0,5.

Александра Костенюк — Динара Вагнер — 0,5:0,5.

Оливия Кёлбаса — Харика Дронавалли — 0:1.

Екатерина Лагно — Александра Горячкина — 0,5:0,5.

Полина Шувалова — Бела Хотенашвили — 0,5:0,5.

Гюнай Мамедзаде — Тань Чжунъи — 0,5:0,5.

Положение после пяти туров:

1-3. Екатерина Лагно, Тань Чжунъи, Харика Дронавалли — по 3,5 очка.

4-6. Динара Вагнер, Полина Шувалова, Александра Горячкина — по 3.

7. Нана Дзагнидзе — 2,5.

8-10. Александра Костенюк, Бела Хотенашвили, Гюнай Мамедзаде — по 2.

11. Бибисара Асаубаева — 1,5.

12. Оливия Кёлбаса — 0,5.


Спорт   Шахматы   Бибисара Асаубаева  
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