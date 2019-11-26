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Названо лидирующее по количеству цифровых услуг министерство в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал о работе по автоматизации государственных услуг в ведомствах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время автоматизировано 70,5% госуслуг. До конца года государственным органам необходимо завершить работы еще по 70 государственным услугам (по 14 центральным государственным органам). Здесь считаю важным обратить внимание, что наибольшее количество таких услуг сконцентрировано в Министерстве образования и науки и Министерстве обороны (26 и 8 услуг, соответственно). В связи с этим, прошу коллег ускорить работу», - с такими словами Аскар Жумагалиев обратился к коллегам на заседании Правительства.
Он также сообщил о результатах работы по созданию мобильных версий оказания госуслуг, а также по переводу их в формат мессенджеров и социальных сетей.
«Одним из наиболее удобных способов получения государственных услуг являются мобильные технологии (64% казахстанцев пользуются смартфонами). В октябре запущен новый формат мобильного приложения – eGov mobile. Еще один легкий способ получения электронных услуг - это мессенджер Telegram и социальные сети. Самые популярные услуги предоставляются через эти мобильные приложения», - заявил глава ведомства.
По его словам, перевод госуслуг в электронный формат позволяет исключить истребование излишних справок у населения.
«Яркий пример – исключение адресной справки с 1 ноября этого года. Ежегодно граждане получали более 14 млн. таких справок. Их исключение дает экономический эффект около 3,3 млрд. тенге. Сейчас ведется работа по исключению еще 27 справок. Для этого необходимо завершить работы по интеграции информационных систем государственных органов. На данный момент реализована 101 интеграция из 235 запланированных. До конца года необходимо завершить еще 95 интеграций (по 18 центральным государственным органам)», - заключил министр.
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