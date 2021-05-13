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    08:41, 13 Май 2021 | GMT +6

    Названо количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровел 2791 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов статистика следующая:

    город Нур-Султан – 388,

    город Алматы – 906,

    город Шымкент – 88,

    Акмолинская область – 62,

    Актюбинская область – 16,

    Алматинская область – 288,

    Атырауская область – 116,

    Восточно-Казахстанская область – 76,

    Жамбылская область – 61,

    Западно-Казахстанская область – 102,

    Карагандинская область – 380,

    Костанайская область – 35,

    Кызылординская область – 67,

    Мангистауская область – 62,

    Павлодарская область – 85,

    Северо-Казахстанская область – 22,

    Туркестанская область – 37.

    Итого выздоровевших в Казахстане – 307464.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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