08:41, 13 Май 2021 | GMT +6
Названо количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровел 2791 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов статистика следующая:
город Нур-Султан – 388,
город Алматы – 906,
город Шымкент – 88,
Акмолинская область – 62,
Актюбинская область – 16,
Алматинская область – 288,
Атырауская область – 116,
Восточно-Казахстанская область – 76,
Жамбылская область – 61,
Западно-Казахстанская область – 102,
Карагандинская область – 380,
Костанайская область – 35,
Кызылординская область – 67,
Мангистауская область – 62,
Павлодарская область – 85,
Северо-Казахстанская область – 22,
Туркестанская область – 37.
Итого выздоровевших в Казахстане – 307464.