Названо количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровел 2791 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов статистика следующая:

город Нур-Султан – 388,

город Алматы – 906,

город Шымкент – 88,

Акмолинская область – 62,

Актюбинская область – 16,

Алматинская область – 288,

Атырауская область – 116,

Восточно-Казахстанская область – 76,

Жамбылская область – 61,

Западно-Казахстанская область – 102,

Карагандинская область – 380,

Костанайская область – 35,

Кызылординская область – 67,

Мангистауская область – 62,

Павлодарская область – 85,

Северо-Казахстанская область – 22,

Туркестанская область – 37.

Итого выздоровевших в Казахстане – 307464.