Названо количество работающих иностранцев в Казахстане

По состоянию на 1 апреля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 536 иностранных граждан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минтруда и социальной защиты населения РК.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 605 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 793 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5 914 и 570 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 2 458 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 196 человек.

В Казахстане насчитывается 1 728 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 459 тыс. граждан Казахстана, что составляет 99,2% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 4 297 чел. (31,7%), административное и вспомогательное обсуживание – 1 629 чел. (12%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 482 чел. (10,9%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 285 чел. (9,4%), обрабатывающей промышленности – 1 248 чел. (9,2%), профессиональной, научной и технической деятельности – 797 чел. (5,9%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 4 011 чел. (29,6%), Узбекистан – 1 577 чел. (11,6%), Индия – 1 187 чел. (8,7%), Турция – 1 058 чел. (7,8%).

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.