Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Названо количество активных казахстанских компаний-экспортеров

Автор:  
Серик Сабеков
22 Мая 2023, 13:56
Названо количество активных казахстанских компаний-экспортеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 650 активных экспортеров, которые экспортируют на протяжении минимум трех лет. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь необходимо подчеркнуть, что согласно имеющимся данным, по итогам прошлого года, в Казахстане 650 активных экспортеров, которые экспортируют на протяжении минимум трех лет. Из них порядка 80% - это представители малого и среднего бизнеса, 48% - экспортеры пищевой продукции», - сказал Кайрат Торебаев.

При этом, как отметил вице-министр, нефинансовыми мерами в прошлом году воспользовались 463 предприятия.

«Это такие меры, как акселерация, вывод на маркетплейсы, торговые миссии и возмещение части экспортных затрат. Если говорить об обратной связи, то мы были и остаемся абсолютно прозрачными, только за прошлый год обработано порядка 3400 запросов экспортеров. Возвращаясь к нашим основным мерам, хочу отметить, что каждая мера показывает результат в виде возврата вложенных бюджетных денег», - добавил Кайрат Торебаев.

Он также сообщил, что по программе акселерации возврат составил 158 тг. На каждый вложенный бюджетный тенге по выводу на маркетплейсы - 213 тенге. По сервисным мерам – 652 тенге.


Экономика   Минторговли  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Прокурор отменил решение акимата об изъятии земельного участка у предпринимателя в Кокшетау
Прокурор отменил решение акимата об изъятии земельного участка у предпринимателя в Кокшетау
Елена Рыбакина выступила с заявлением о «Ролан Гарросе»
Елена Рыбакина выступила с заявлением о «Ролан Гарросе»
Почти 50% образовательных грантов из бюджета Жамбылской области выделяется на химические специальности
Почти 50% образовательных грантов из бюджета Жамбылской области выделяется на химические специальности
Почти 900 кв. метров кровли жилого дома горит в Караганде
Почти 900 кв. метров кровли жилого дома горит в Караганде
Фейк: «На китайских сайтах продают земли Казахстана»
Фейк: «На китайских сайтах продают земли Казахстана»
Часть сборов от полумарафона «Astana Half 2023» пойдет на оснащение детских больниц
Часть сборов от полумарафона «Astana Half 2023» пойдет на оснащение детских больниц
Причину крупного пожара в жилом доме озвучили в Караганде
Причину крупного пожара в жилом доме озвучили в Караганде
Итоги полумарафона Astana Half 2023 подвели в столице
Итоги полумарафона Astana Half 2023 подвели в столице
Гроза и град обрушились на Алматы
Гроза и град обрушились на Алматы