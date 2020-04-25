Названо главное условие трилогии Головкин — «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxingscene.com уверен, что третий бой Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) и Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) ни при каких условиях не может пройти без зрителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Очевидно, дата и место проведения третьего боя еще могут меняться — это будет зависеть от того, когда болельщикам снова разрешат собираться на аренах и стадионах. В отличие от низкопрофильных боев, третий поединок Головкин — «Канело» — не то промоутерское событие, которое можно устроить без присутствия фанатов, потому что они принесут большой доход», — пишет издание.

Напомним, спортивные и другие массовые события по всему миру сейчас запрещены из-за пандемии коронавируса. Что касается ситуации в США, где должен состояться третий бой Головкина и Альвареса, то там, по последним данным, зафиксировано 867 105 случаев заражения коронавирусом (44 464 смерти).