Названо главное условие трилогии Головкин - «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт Worldboxingnews.net оценил шансы третьего боя Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (50-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Сентябрьское окно в следующем году будет свободно для боя в суперсреднем весе, но всё зависит от Головкина. Если он решит не подниматься полностью, по крайней мере до промежуточного веса, третий бой с «Канело» может не состояться», - пишет World Boxing News.

Издание полагает, что в этом поединке Альварес не захочет рискнуть своими титулами в среднем весе (WBA Super и WBC), а поставит на кон пояс WBA Super в суперсреднем весе, если сумеет отобрать его в декабре у Рокки Филдинга (27-1, 15 КО).

Напомним, 15 сентября Головкин проиграл «Канело» и лишился поясов WBA Super, WBC и IBO. Казахстанский боксер выразил согласие на реванш, но только если бой будет организован «на правильных для обеих сторон условиях».