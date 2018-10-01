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Названо главное условие трилогии Головкин - «Канело»

10 Октября 2018 08:20 187
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Названо главное условие трилогии Головкин - «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт Worldboxingnews.net оценил шансы третьего боя Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (50-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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«Сентябрьское окно в следующем году будет свободно для боя в суперсреднем весе, но всё зависит от Головкина. Если он решит не подниматься полностью, по крайней мере до промежуточного веса, третий бой с «Канело» может не состояться», - пишет World Boxing News.

Издание полагает, что в этом поединке Альварес не захочет рискнуть своими титулами в среднем весе (WBA Super и WBC), а поставит на кон пояс WBA Super в суперсреднем весе, если сумеет отобрать его в декабре у Рокки Филдинга (27-1, 15 КО).

Напомним, 15 сентября Головкин проиграл «Канело» и лишился поясов WBA Super, WBC и IBO. Казахстанский боксер выразил согласие на реванш, но только если бой будет организован «на правильных для обеих сторон условиях».

 

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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