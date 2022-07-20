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Названо главное отличие циркулирующего штамма КВИ в РК
20 Июля 2022 14:10

Названо главное отличие циркулирующего штамма КВИ в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главное отличие штамма, который сейчас циркулирует в Казахстане, в том, что становится меньше кислородозависящих пациентов. Об этом на брифинге заявил руководитель управления общественного здравоохранения г. Нур-Султан Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главное отличие - патоморфозия, в клинике COVID-19 мы отмечаем, что меньше становится кислородозависящих пациентов, тех, которые нуждаются во вспомогательной дыхательной помощи, в применении ИВЛ. Таких пациентов в этом году, к счастью, меньше. Но в то же время заболевание также протекает с выраженным и нтоксикационным синдромом. Все катаральные явления – першение в горле, высокая температура представляют неудобства пациентам», - пояснил Тимур Муратов, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что в июне месяце было проведено молекулярно-генетическое исследование 30-ти положительных проб заболевших КВИ.

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Автор:
Корреспондент
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