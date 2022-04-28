Названия двух министерств неправильно перевели на казахский язык - лингвист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Автор проекта «Калькасыз қазақ тілі» Назгуль Кожабек указала на ошибки в названиях казахстанских ведомств на государственном языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году в период пандемии совместно с экспертной группой провели экспертизу учебников биологии и химии. Тогда я заметила, что словосочетание клеточная мембрана на казахский язык перевели как «жасушалы мембрана». Это неправильный перевод, на казахском языке должно быть «жасушаның мембранасы». То есть, только на одном примере можно показать, как недостоверно передается информация в школьных пособиях. У нас мало специалистов, владеющих русским языком на очень хорошем уровне. Поэтому допускается ошибка при переводе слов на казахский язык», - сказала лингвист в ходе совещания в Министерстве образования и науки РК.

По мнению Назгуль Кожабек, названия двух министерств переведены неправильно. Речь идет о Министерстве информации и общественного развития и Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

«Не может быть выражений «қоғамдық даму» и «инфрақұрылымдық даму». Будет правильным «қоғамды дамыту», «инфрақұрылымды дамыту». Если бы названия этих ведомств переводили специалисты, хорошо владеющие русским языком, то перевод был бы более корректным. Это наша главная проблема. Пока мы не исправим эту ситуацию, когда тексты пишут на русском, а потом переводят на казахский, мы не сможем внедрить казахский язык в науку», - считает Н. Кожабек.